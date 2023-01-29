Военные объекты Ирана атаковали БПЛА

В ночь на воскресенье в иранском городе Исфахан прогремели взрывы. Как утверждает военное ведомство, их причиной стала неудачная атака беспилотников на один из объектов минобороны.

Утверждается, что один из дронов был сбит комплексом ПВО, а два других попали в оборонительные ловушки и взорвались. По словам военных, крыша здания получила "незначительные повреждения".

В министерстве не говорят, кто подозревается в совершении нападения. Звуки взрывов были слышны и в Тегеране. В промышленном городке Шахид-Салими в иранской провинции

Восточный Азербайджан загорелся завод по производству моторных масел. Об этом сообщило агентство ИРНА.

По его информации, произошло возгорание нескольких резервуаров. Отмечается, что на место происшествия приехали 25 пожарных машин, одна из которых также сгорела из-за взрыва горючего.

Сообщается также о взрыве на авиабазе в городе Дизфуль на западе Ирана, взрывах и пожарах в городах Хамадан и Решт. В СМИ высказываются предположения, что к взрывам в Иране причастен Израиль.