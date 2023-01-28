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Португалия

Протесты учителей в Португалии

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 Euronews
Протесты учителей в Португалии
Протесты учителей в Португалии   -   Авторское право  Armando Franca/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В Лиссабоне в субботу на улицы вышли тысячи учителей и преподавателей, а также других сотрудников школ и университетов. Они требуют улучшений условий труда и повышения зарплаты, а также призывают к отставке министра образования и к свёртыванию реформы, которая предоставила бы учебным заведениям больше свободы в вопросах найма преподавательского состава.

Протесты учителей длятся в Португалии уже не первый месяц, их манифестации стали самыми крупными за последнее время. На начало февраля профсоюзы планируют масштабную стачку и демонстрации.