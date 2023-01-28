В Израиле усиливают меры безопасности

Кабинет министров Израиля собирается на экстренное заседание в связи с серией терактов.

Утром в субботу 13-летний палестинец открыл стрельбу по отцу и сыну в Восточном Иерусалиме. Раненые находятся в больнице в тяжёлом, но стабильном состоянии.

Это нападение произошло спустя несколько часов после стрельбы в синагоге, жертвами которой стали 7 израильтян.

Дэн Эльсдунн, представитель полиции Израиля:

"Полиция не позволит террористическим организациям использовать детей и подростков в своих целях. Я хочу, чтобы вы знали, что это означает значительный рост, всплеск уровня террористической опасности. И израильская полиция собирается действовать соответствующим образом, решительно и профессионально".

После нападения на синагогу, которое произошло в шаббат и к тому же в Международный день памяти Холокоста, полиция задержала уже более 40 человек. Нападавшего, 21-летнего палестинца, ликвидировали на месте.

На палестинских территориях теракт назвали "возмездием" за 10 убитых и 20 раненых в результате рейда израильской армии в Дженине на Западном берегу Иордана.