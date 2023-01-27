English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
Украина

Страны Запада расширяют танковую коалицию

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
Церковь в Бахмуте
Церковь в Бахмуте   -   Авторское право  Anatolii Stepanov / AFP

После очередного массированного обстрела Украины российским ракетами, жертвами которого стали по меньшей мере 11 человек, новые западные страны присоединяются к инициативе по поставке танков Киеву. Министр обороны Канады

Анита Ананд объявила, что Оттава направит ВСУ четыре танка Leopard 2, а также боеприпасы и запчасти.

В своем вечернем обращении украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил участников танковой коалиции за поддержку и подчеркнул, что российские ракетные удары можно остановить только адекватным оружием.

Об оказании военной помощи Украине на фоне возможного нового российского наступления заявила и Франция.

Катрин Колонна, министр иностранных дел Франции:"Как вы знаете, мы уже поставили артиллерию, боеприпасы и бронированные машины переднего края, а в самом начале января объявили, что Франция поставит танки AMX-10".

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в день российских обстрелов посетила Одессу, которая недавно была включена ЮНЕСКО в список объектов наследия, находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не исключает никаких вариантов в плане дальнейших поставок вооружений Украине, в том числе танков Leclerc.