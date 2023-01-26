Центр Афин скрыла дождевая завеса

Сильные ливни, местами с градом, обрушились в четверг на Афины. Акрополь и другие достопримечательности, расположенные в центре греческой столицы, буквально скрыла дождевая завеса.

Движение транспорта было серьёзно затруднено. Некоторые афинские дороги превратились в реки. Сообщается о многочисленных подтоплениях домов и упавших деревьях

Жители столицы получили экстренное предупреждение властей с просьбой ограничить передвижение. Полиция сообщила о перекрытии ключевых автомагистралей из-за наводнения.