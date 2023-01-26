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Греция

Центр Афин скрыла дождевая завеса

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 Euronews
Центр Афин скрыла завеса дождя, 26 января 2023 г.
Центр Афин скрыла завеса дождя, 26 января 2023 г.   -   Авторское право  AP Photo

Сильные ливни, местами с градом, обрушились в четверг на Афины. Акрополь и другие достопримечательности, расположенные в центре греческой столицы, буквально скрыла дождевая завеса.

Движение транспорта было серьёзно затруднено.  Некоторые афинские дороги превратились в реки. Сообщается о многочисленных подтоплениях домов и упавших деревьях

Жители столицы получили экстренное предупреждение властей с просьбой ограничить передвижение. Полиция сообщила о перекрытии ключевых автомагистралей из-за наводнения.