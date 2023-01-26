Ракетные удары по регионам Украины: над Киевом ПВО сбила 20 ракет

ОБНОВЛЕНИЕ: по сообщению мэра Киева Виталия Кличко в Голосеевском районе в результате ракетного удара погиб мужчина 55 лет. Ещё двум пострадавшим медики оказали помощь. Как выяснилось, погибший пострадал от падения обломков одной из сбитых ракет.

Воздушная тревога на большей части территории страны продолжалась в течение 4 часов, около полудня власти постепенно начали давать отбой тревоги по областям.

Над Киевом за утро было сбито 20 ракет.

Ход событий

В четверг власти Украины объявили воздушную тревогу над большей частью страны, а население регионов с утра предупреждали о возможных ракетных атаках.

Первые предупреждения поступили из Днепропетровской области. Местные власти сообщили, что в ночь на 26 января российская армия возобновила атаки по целям на территории Украины с использованием иранских дронов.

В крупных городах Украины стали применяться экстренные отключения электроэнергии, сообщили в энергетической компании ДТЭК.

О воздушных атаках сообщили власти Одесской области, Кривого Рога, Киева и Днепра. По сообщениям разведки, массированный ракетный удар по территории Украины планировался с применением авиации и кораблей.

Около 8:30 утра появились сообщения от украинской ПВО о первых сбитых ракетах.

Экстренные отключения света последовали в Кировоградской и Черкасской областях, а также в Одессе, где был полностью остановлен городской транспорт. Воздушное пространство над Винницкой областью, как сообщил глава военной администрации Сергей Борзов, оставалось под контролем сил ВСУ, работала ПВО.

По сообщению официального представителя ВСУ Юрия Игната, в воздушном пространстве Украины появились шесть стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95, способных нести мощнейшие крылатые ракеты из арсенала российской армии.

Последовали атаки в районе Одессы, где были слышны звуки взрывов, и (около 10 часов) в Киеве. В некоторых случаях, как например, в Житомирской области, взрывы слышны от "работы военных ВСУ", как сообщил глава местной ОВА Виталий Бунечко.

По сообщению Киевской городской военной администрации, над столицей были сбиты все 15 выпущенных по городу ракет. "Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты", - сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Тем не менее, мэр города Виталий Кличко сообщил о взрыве в Днепровском районе Киева. Детали этого удара появятся позже.

Как сообщается, несколько военных самолётов были запущены с территории Беларуси. В частности, речь идёт об истребителе МИГ-31 (на котором, возможно, установлены ракеты "Кинжал") и о самолете дальнего радиолокационного обнаружения.

Атаки 26 января последовали после того, как Германия согласилась поставить Украине 14 танков Leopard 2, таким образом, открыв возможность для других стран-членов НАТО предоставить уже в ближайшее время свои арсеналы этих танков в распоряжение ВСУ.

Этот шаг был встречен с большой враждебностью в Кремле, который расценивает поставку тяжёлых вооружений Украине как "чрезвычайно опасную" эскалацию.