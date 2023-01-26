Европа и Азия во власти волны зимнего холода

Старый Свет накрыла волна зимнего холода. Власти пытаются помочь европейцам пережить столь неприятный период. В Лиссабоне действуют специальные центры, где бездомные могут согреться. Хотя убедить людей пойти туда порой бывает непросто.

Волонтер: "Здесь, пожалуй, самое холодное место. К тому же сквозняк. И все же они остаются здесь. Даже вот в такие студеные ночи бездомные не уходят".

Мощный шторм обрушился на Грецию. Ливень с градом прошел в Афинах и других областях Греции, вызвав наводнения. Полиция призвала людей по возможности не путешествовать.

В суровых условиях оказались и страны Азии. В северных и восточных районах Японии выпал снег, что обернулось настоящим кошмаров для путешественников. Но как прекрасна Фудзияма, окутанная инеем, восклицают туристы.

Сильные морозы и метели не обошли стороной Южную Корею. Местами здесь выпало до 70 сантиметров снега.

Дыхание зимы достигло и Аравийского полуострова. В горах Омана наблюдаются снегопады, что достаточно редко для здешних мест.