English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
мир

Европа и Азия во власти волны зимнего холода

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Южная Корея
Южная Корея   -   Авторское право  Hong Ki-won/Yonhap via AP

Старый Свет накрыла волна зимнего холода. Власти пытаются помочь европейцам пережить столь неприятный период. В Лиссабоне действуют специальные центры, где бездомные могут согреться. Хотя убедить людей пойти туда порой бывает непросто.

Волонтер: "Здесь, пожалуй, самое холодное место. К тому же сквозняк. И все же они остаются здесь. Даже вот в такие студеные ночи бездомные не уходят".

Мощный шторм обрушился на Грецию. Ливень с градом прошел в Афинах и других областях Греции, вызвав наводнения. Полиция призвала людей по возможности не путешествовать.

В суровых условиях оказались и страны Азии. В северных и восточных районах Японии выпал снег, что обернулось настоящим кошмаров для путешественников. Но как прекрасна Фудзияма, окутанная инеем, восклицают туристы.

Сильные морозы и метели не обошли стороной Южную Корею. Местами здесь выпало до 70 сантиметров снега.

Дыхание зимы достигло и Аравийского полуострова. В горах Омана наблюдаются снегопады, что достаточно редко для здешних мест.