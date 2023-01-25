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Украина

В ВСУ официально подтвердили сдачу Соледара - Франс Пресс

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 Euronews
Реактивная система залпового огня «Град» украинской армии обстреливает российские позиции на передовой возле Соледара, Донецкая область, Украина, среда, 11 января 2023 г.
Реактивная система залпового огня «Град» украинской армии обстреливает российские позиции на передовой возле Соледара, Донецкая область, Украина, среда, 11 января 2023 г.   -   Авторское право  LIBKOS/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Украинская армия официально подтвердила сдачу Соледара российским войскам, сообщает Франс Пресс со ссылкой на официального представителя украинской армии на восточном фронте Сергея Череватого. 

"После нескольких месяцев упорных боев украинские вооруженные силы покинули город, чтобы отступить на заранее подготовленные позиции", - сказал Череватый. Когда именно произошло отступление, Череватый не уточнил.

Минобороны России заявляло о взятии Соледара в течение более 10 дней. Эту же информацию регулярно подтверждали представители ЧВК "Вагнер". Однако в городе сохранялись очаги сопротивления ВСУ, и украинская сторона отказывалась признать переход города в руки российской армии.