В ВСУ официально подтвердили сдачу Соледара - Франс Пресс

Украинская армия официально подтвердила сдачу Соледара российским войскам, сообщает Франс Пресс со ссылкой на официального представителя украинской армии на восточном фронте Сергея Череватого.

"После нескольких месяцев упорных боев украинские вооруженные силы покинули город, чтобы отступить на заранее подготовленные позиции", - сказал Череватый. Когда именно произошло отступление, Череватый не уточнил.

Минобороны России заявляло о взятии Соледара в течение более 10 дней. Эту же информацию регулярно подтверждали представители ЧВК "Вагнер". Однако в городе сохранялись очаги сопротивления ВСУ, и украинская сторона отказывалась признать переход города в руки российской армии.