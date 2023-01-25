Лавров в Луанде обвинил Запад

Сергей Лавров обвинил Запад в оказании давления на развивающиеся страны с тем, чтобы они объединились вокруг Украины. Об этом министр иностранных дел России заявил в Луанде.

Ангола стала очередным этапом африканского турне Лаврова, в котором он старается заручиться международной поддержкой.

"По просьбе наших коллег мы поделились оценками последнего развития событий в рамках ситуации на Украине. (...) Привлекли внимание к тем действиям Запада, которые на протяжении многих лет создавали причины для прямого использования Украины в качестве инструмента тотальной гибридной войны против нашей страны", — сказал Лавров.

В ООН Ангола поначалу воздерживалась от осуждения российского вторжения в Украину и лишь в минувшем октябре проголосовала за резолюцию, осуждающую аннексию украинских территорий. Ранее в этом месяце президент Анголы обратился к Москве с призывом объявить "окончательное и безоговорочное прекращение огня".

Россия и Ангола готовятся ко второму в истории этих стран двустороннему саммиту, намеченному на июль будущего года в Санкт-Петербурге.