Париж: Восточный вокзал в Париже остановил работу из-за диверсии

Парижский Восточный вокзал в результате диверсии приостановил свою работу. Движение поездов отменили из-за повреждения кабелей в районе коммуны Вэр-сюр-Марн. Сначала произошедшее приняли за несчастный случай, но затем выяснилось, что это был поджог.

Анн-Мари Пальмье, представитель SNCF: "Ремонтные бригады SNCF обнаружили 48 кабелей, которые были сожжены в сточной канаве. Это акт умышленного вандализма, в связи с чем мы подали жалобу".

Во вторник на линии не вышли скоростные поезда TGV, междугородные электрички TER, и региональные поезда Transilien.

Инцидент нарушил планы множества пассажиров, которые с этого вокзала отправляются в восточном направлении Франции, а также в Швейцарию, Германию, Австрию и Люксембург.