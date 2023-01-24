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мир

Париж: Восточный вокзал в Париже остановил работу из-за диверсии

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 Euronews
Восточный вокзал в Париже
Восточный вокзал в Париже   -   Авторское право  AFP TV

Парижский Восточный вокзал в результате диверсии приостановил свою работу. Движение поездов отменили из-за повреждения кабелей в районе коммуны Вэр-сюр-Марн. Сначала произошедшее приняли за несчастный случай, но затем выяснилось, что это был поджог.

Анн-Мари Пальмье, представитель SNCF: "Ремонтные бригады SNCF обнаружили 48 кабелей, которые были сожжены в сточной канаве. Это акт умышленного вандализма, в связи с чем мы подали жалобу".

Во вторник на линии не вышли скоростные поезда TGV, междугородные электрички TER, и региональные поезда Transilien.

Инцидент нарушил планы множества пассажиров, которые с этого вокзала отправляются в восточном направлении Франции, а также в Швейцарию, Германию, Австрию и Люксембург.