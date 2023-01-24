Семь человек убиты в двух инцидентах со стрельбой в Калифорнии

Семь человек убиты в двух инцидентах со стрельбой в американском городке Халф-Мун-Бэй в Калифорнии. Сообщается, что 67-летний стрелок был работником одной из ферм, на которых произошли преступления. Он сдался полиции, сообщила шериф округа Сан-Матео Кристина Корпус.

"В настоящий момент мы можем вам сказать, что он действовал в одиночку. Мы совместно с офисом окружного прокурора работаем над допросом подозреваемого. Как только у нас будет новая информация по этому делу, мы вам ее сообщим". Кристина Корпус шериф округа Сан-Матео

Это уже второе массовое убийство в Калифорнии за последние дни. В субботу вечером 72-летний местный житель азиатского происхождения застрелил 10 человек и ранил еще 10 в городке Монтеррей-Парк. Один из раненых впоследствии скончался в больнице. Сам преступник застрелился.

Мэр Монтеррей-Парка и шериф округа Лос-Анджелес принесли соболезнования семьям погибших в Халф-Мун-Бэе.