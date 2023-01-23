Германия укрепляет ПВО Польши из-за войны в Украине

Министерство обороны России сообщило о взятии села Краснопольевка в Донецкой области Украины. Минобороны опубликовало кадры, на которых войска РФ якобы заходят на территорию этого населенного пункта.

"На донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Краснополье", - сказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в понедельник.

В украинском Генштабе не комментировали заявление российского ведомства.

В Германии пока не приняли решение о передаче Украине танков "Леопард", но ракетные комплексы "Пэтриот" уже на пути в Польшу. Берлин предложил Варшаве усилить польскую ПВО после падения ракеты на ее территории в ноябре.

Рады, что можем предложить эту систему полякам для усиления обороны. Мы не единственные наземные войска здесь, рядом с нами британцы и американцы. Теперь мы присоединяемся к ним, чтобы обеспечить безопасность воздушного пространства НАТО, а также территории, инфраструктуры и населения Польши. Йорг Зиверс полковник ВВС Германии

На севере Украины военнослужащие ВСУ и добровольцы укрепляют позиции вблизи границы с Беларусью.

Фортификационные работы начались после старта совместных российско-белорусских учений 16 января. В Киеве опасаются, что Россия может начать новое наступление с территории Беларуси.