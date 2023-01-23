"Берлинале" в цветах украинского флага

Организаторы кинофестиваля "Берлинале" огласили конкурсную программу. За "Медведей" в этом году будут бороться 18 лент из основного списка.

Впервые за три года мероприятие пройдёт без каких-либо ограничений. Организаторы заявлют, что 73-й "Берлинале" стал бы большим праздником — если бы не война. Официальными цветами фестиваля станут жёлтый и голубой.

Карло Шатриан, художественный руководитель "Берлинале":

"Когда речь идёт об общем впечатлении от нашего выбора, то один из самых заметных факторов — тот, что в этом году мы выбрали много фильмов, которые имеют сильную связь с реальностью. Их можно назвать и документальными, и игровыми, но в обоих случаях реальность сильно проявляется. Сегодня это очень важно".

Председателем международного жюри будет американская актриса Кристен Стюарт.

Ожидают и режиссёра Стивена Спилберга: ему вручат почётного "Золотого медведя" за заслуги в течение всей жизни.

Российские фильмы, созданные при государственном участии, на фестиваль приглашать не стали.