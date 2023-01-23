"Макрон, реагируй": французские пекари требуют помощи от государства

Пекари и владельцы булочных объявили забастовку и вышли на улицы Парижа. Демонстранты протестуют против повышения производственных затрат. Подорожало все - мука, масло, дрожжи и другое сырье. Но самые большие счета приходят за электроэнергию.

"Макрон, реагируй", "Пекари отправляют сигнал бедствия!" - плакаты с этими и другими воззваниями несли манифестанты.

Паскаль Юбер, пекарь: "Я никогда в своей жизни не выходил на демонстрации. Это впервые. Мы просим фиксированные тарифы на электроэнергию. Не субсидии, а фиксированные тарифы. Сегодня я увольняю двух человек, своего кондитера и продавщицу, хотя у них тоже есть жизнь, у них есть счета, по которым им надо платить, как и всем нам".

Клиенты с пониманием отнеслись к забастовке пекарей и выразили с ними солидарность:

"Конечно, они должны выходить на улицы, чтобы быть услышанными".

"Я поддерживаю их, разумеется. Невозможно не поддерживать".

В Парижском регионе счета за электричество по сравнению с пятью месяцами ранее выросли в десять раз.

Печи теперь не держат включенными весь день, и не всем покупателям удается получить горячий и мягкий хлеб.