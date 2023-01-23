Стрелок из Монтерей-Парка был найден мёртвым

Стрелок из Монтерей Парка был найден мертвым в своем фургоне.

Поздно вечером в субботу подозреваемый зашел в танцевальную студию в пригороде Лос-Анджелеса во время празднования Китайского нового года и открыл огонь по находившимся там людям. В результате 10 человек погибли, еще 10 получили ранения.

Следом он отправился в другой танцевальный зал в соседнем городе Алхамбра, но встретил сопротивление и скрылся.

В 12:52 дня группа спецназа подошла к фургону, осмотрела его и установила, что подозреваемый застрелился и был признан мертвым на месте происшествия. Во время обыска в фургоне было найдено несколько улик, связывающих подозреваемого с обеими точками в Монтерей-Парке и Алхамбре. Кроме того, в фургоне был обнаружен пистолет Роберт Г. Луна Шериф округа Лос-Анджелес

Личность стрелка установлена - это 72-летний Хуу Кан Тран.

Как сообщается, место преступления ему хорошо известно - около 20 лет назад он преподавал там танцы. Что заставило стрелка пойти на такой шаг пока неизвестно.

The Star Ballroom Dance Studio было популярным местом встречи пожилых людей, в субботу там праздновали наступление нового года по лунному календарю. Большая часть 60-тысячного населения Монтерей Парка — иммигранты из Китая.