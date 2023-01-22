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Греция

Четверть миллиона мигрантов остановлены на границе Греции

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 Андрей Позняков
Греческие пограничники во время посольского визита к границе с Турцией
Греческие пограничники во время посольского визита к границе с Турцией   -   Авторское право  SKAI TV via EBU

Греческие власти не допустили на свою территорию более четверти миллиона мигрантов за прошлый год. Задержаны полторы тысячи обвиняемых в нелегальной перевозке людей. Такие данные представил министр по защите граждан Такис Теодорикакос во время визита послов европейских стран к заграждению на северо-восточной границе страны:

«Это очень важное свидетельство солидарности в Европе, единства и решимости защищать и охранять границу между Грецией и Турцией. Это также граница Европейского Союза с Турцией. Это заметный сигнал о необходимости соблюдения норм международного права. Я думаю, Турция должна обратить на это внимание».

Афины обвиняют Анкару в поощрении нелегальной миграции и сознательном обострении ситуации на границе. Турция, в свою очередь, заявляет о жестоком и бесчеловечном отношении греческих пограничников к людям, пытающимся попасть на территорию Евросоюза.