Четверть миллиона мигрантов остановлены на границе Греции

Греческие власти не допустили на свою территорию более четверти миллиона мигрантов за прошлый год. Задержаны полторы тысячи обвиняемых в нелегальной перевозке людей. Такие данные представил министр по защите граждан Такис Теодорикакос во время визита послов европейских стран к заграждению на северо-восточной границе страны:

«Это очень важное свидетельство солидарности в Европе, единства и решимости защищать и охранять границу между Грецией и Турцией. Это также граница Европейского Союза с Турцией. Это заметный сигнал о необходимости соблюдения норм международного права. Я думаю, Турция должна обратить на это внимание».

Афины обвиняют Анкару в поощрении нелегальной миграции и сознательном обострении ситуации на границе. Турция, в свою очередь, заявляет о жестоком и бесчеловечном отношении греческих пограничников к людям, пытающимся попасть на территорию Евросоюза.