В Украине простились с погибшими в Броварах

В Украинском доме в Киеве в субботу прошла церемония прощания с погибшими руководителями и сотрудниками МВД Украины, на которой присутствовали президент страны Владимир Зеленский и его супруга.

Вертолет, на борту которого находилось высшее руководство Министерства внутренних дел Украины, включая министра Дениса Монастырского, разбился в среду в Киевской области при невыясненных пока обстоятельствах. Погибли 14 человек.

Ведется расследование по факту авиакатастрофы, следователи рассматривают несколько версий трагедии, среди которых нарушение правил полета, техническая неисправность вертолета и умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

Украина ждет поставок оружия от западных партнеров. В первую очередь речь идет о танках Leopard-2. Однако руководство Германии пока не приняло решения, несмотря на давление со стороны Киева и союзников.

В субботу министры иностранных дел стран Балтии выступили с совместным заявлением, в котором призвали Германию передать Украине танки.

"Мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Германию незамедлительно передать Украине танки Leopard. Это необходимо, чтобы остановить российскую агрессию, помочь Украине и восстановить мир в Европе", - говорится в сообщении.

Один из военнослужащих ВСУ, командир танка рассказал журналистам, какое преимущество дают современные бронемашины на поле боя.

"У пехоты, когда танки рядом, боевой дух поднимается, бойцы чувствуют меньше страха. Если начнем штурмовать на "Леопардах" и "Челленджерах", нас будет не остановить", - сказал украинский танкист.

Российское военное командование сообщило в субботу о продвижении своих войск в Донбассе и Запорожской области на востоке и юго-востоке Украины.

"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке Министерства обороны России.

В сообщении МО РФ отмечается также, что "в результате наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи" на Запорожском направлении.