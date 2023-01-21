Сербия готова принять предложение западных посланников по Косову

Посланники США, Евросоюза, Франции, Германии и Италии в пятницу посетили Косово и Сербию, где обсудили с представителями враждующих сторон возможные шаги по разрядке напряженности и нормализации отношений.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белград готов принять концепцию предложенного соглашения и работать над ее реализацией, хотя одна из частей остается спорной.

Александр Вучич, президент Сербии: "У нас был очень сложный, пожалуй, самый сложный разговор на данный момент, это была открытая и серьезная дискуссия. В чем мы согласны, так это в том, что замороженный конфликт не является решением".

Ранее в Приштине посланники провели переговоры с косовским премьер-министром Альбином Курти, после которых признались, что ожидали лучшего понимания возможностей, которые открывает их предложение.

Никакие подробности подготовленного проекта не разглашаются.