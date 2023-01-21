"Тракторный марш" в Берлине

"Хорошая еда для всех - вместо прибыли для немногих" – под таким лозунгом в Берлине прошла акция протеста немецких фермеров, защитников окружающей среды и прав животных.

В субботу у Бранденбургских ворот появились колонны тракторов. Согласно заявке организаторов, в акции приняли участие до 10 тысяч человек.

Фермеры со всей Германии прибыли в столицу, чтобы выразить свое недовольство аграрной политикой правительства в рамках "Зеленой недели", ежегодной международной сельскохозяйственной ярмарки, которая проводится в Берлине в январе.

Они выступают за справедливые цены для производителей, социальные льготы и увеличение количества пахотных земель. На одном из больших воздушных шаров красовалась надпись "Защитите насекомых!".

На "Зеленую неделю" в столицу Германии ежегодно приезжают специалисты со всего мира для обсуждения актуальных проблем отрасли. В этом году она проводится в 87-й раз.