Пионер фолк-рока Дэвид Кросби умер в возрасте 81 года

Американский музыкант Дэвид Кросби, один из пионеров фолк-рока, скончался в возрасте 81 года. Причины смерти не уточняются.

Музыкант не прекращал работу до самых последних дней, и еще в декабре намекал, что может вернуться на сцену.

Кросби был сооснователем одной из самых популярных и влиятельных рок-групп 60-х - the Byrds, вместе с которой записал такие хиты как «Mr. Tambourine Man» (кавер Боба Дилана), «Turn! Turn! Turn!» (кавер Пита Сигера), «I’ll Feel a Whole Lot Better» и «Eight Miles High».

После ухода из The Byrds Кросби основал группу Crosby, Stills & Nash, которая также получила культовый статус.

Музыкант был дважды введен в Зал славы рок-н-ролла - в 1991 году в составе The Byrds и в 1997 году в составе Crosby, Stills & Nash.