Самый титулованный в мире футболист отправлен в тюрьму

Бразильский футболист Дани Алвес, трехкратный победитель Лиги чемпионов, заключен под стражу в испанской Каталонии.

Спортсмена подозревают в сексуальном насилии над женщиной. Предполагаемое нападение произошло 31 декабря прошлого года на дискотеке в одном из клубов Барселоны.

После дачи показаний судья отказал Алвесу в освобождении под залог.

Сам футболист и его окружение отвергают все обвинения.

Самому титулованному футболисту мира Алвесу 39 лет, с июля 2022 года он выступает за мексиканский клуб "Пумас".