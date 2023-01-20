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мир

Попытки урегулирования сербско-косовского кризиса

Access to the comments Комментарии
 Ирина Шелудкова
Силы KFOR на границе 29 декабря 2022 г.
Силы KFOR на границе 29 декабря 2022 г.   -   Авторское право  AP Photo/Visar Kryeziu

Евросоюз и США объединяют усилия в попытке снизить напряженность между Сербией и частично признанным Косово. Спецпосланник ЕС на Балканах Мирослав Лайчак , эмиссар США в регионе Габриэль Эскобар , а также представители Франции, Германии и Италии провели переговоры в Приштине с косовской стороной. 

Брюссель выражает недовольство действия косовского премьера Альбина Курти. "Хочу отметить что мы ожидали большего понимания предложения ЕС по нормализации отношений и возможностей, которые оно предоставляет. Надеюсь, что мы сможем прийти к полному пониманию и полному использованию потенциала этого предложения. Мы продолжим работу над этим вопросом”, — заявил Мирослав Лайчак по итогам встречи. 

Подробности последнего проекта соглашения пока не разглашаются. Спецпосланники затем отправились в Белград на встречу с представителями сербского правительства. 

Обстановка в регионе резко обострилась в начале декабря из-за решения косовского руководства запретить сербские автомобильные номера.

К границе с одной стороны были стянуты сербские войска, а с другой — косовская полиция и силы НАТО KFOR.

Ситуация стабилизировалась в конце декабря после разбора баррикад и гарантий безопасности со стороны ЕС и США.