Французские профсоюзы в день общенациональной забастовки анонсировали новую акцию протеста

От миллиона до двух с половиной миллионов человек вышли на улицы Франции в день общенациональной забастовки, которая практически парализовала страну.

Демонстрации и митинги прошли по призыву профсоюзов, выступивших единым фронтом против предложенной правительством пенсионной реформы. Она предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 62-х до 64-лет. Самая крупная акция состоялась в Париже.

Филипп Мартинес, глава профсоюза CGT: "Сегодняшняя мобилизация отражает массовое сопротивление. Я думаю, что почти 80% людей против этой реформы, особенно молодежь. Так что нынешняя мобилизация демонстрирует позицию граждан нашей страны".

Мюриэль Гильбер, профсоюз Solidaires: "Мы должны вернуть все на круги своя, а это означает иное распределение богатства. Есть способы финансирования общественных услуг и социальной защиты, вот только Макрон не хочет об этом говорить, и в этом суть проблемы".

Эхо недовольства граждан Франции докатилось до Барселоны, где находился глава пятой республики Эммануэль Макрон. Он принимал участие во франко-испанском саммите. Во время совместной пресс-конференции с премьером Испании Педро Санчесом, Макрон защищал проект пенсионной реформы.

"Это реформа представлена демократическим путем. Это выверенная реформа, справедливая и ответственная", - заявил Макрон.

Он выразил надежду на, что демонстрации пройдут без эксцессов. Однако без столкновений протестующих с полицией не обошлось. В частности, беспорядки были отмечены в Париже, где манифестанты поджигали велосипеды и автобусные остановки. Полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ.

Следующий общенациональный день протеста против проекта реформы намечен на 31 января.