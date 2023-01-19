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Испания

Договор о дружбе между Испанией и Францией

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 Ирина Шелудкова
Испания и Франция укрепляют отношения
Испания и Франция укрепляют отношения   -   Авторское право  AP Photo/Emilio Morenatti

Премьер-министр Испании Педро Санчес и президент Франции Эммануэль Макрон подписали в Барселоне договор о дружбе между двумя странами.

Соглашение предусматривает укрепление двусторонних отношений по таким вопросам, как миграция, оборона, энергетика. Во встрече приняли участие около 20 министров. 

Подобный договор у Испания есть только с Португалией, а у Франции —  с Германией и Италией.

Наблюдатели отмечают , что лидеры Испании и Франции пытаются укрепить свои позиции в ЕС:  Макрон стремится представить себя ведущим политиком континента после ухода канцлера Германии Ангелы Меркель, а Санчес хочет, чтобы влияние Испании в Брюсселе расширилось после "брексита".

На этом фоне тысячи сторонники независимости испанской Каталонии провели в Барселоне акцию протеста против двустороннего саммита. 

В конце года Педро Санчес заявил, что референдума о самоопределении Каталонии не будет.

При этом глава правительства Каталонии Пере Арагонес отметил, что рассчитывает в будущем году достичь прогресса по этому вопросу.