"Луминариас": коня на скаку через горящий костёр

"Луминариас": коня на скаку через горящий костёрКомментарии
Euronews
Авторское право Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.-
Коня на скаку через горящие костры: в испанской деревне Сан-Бартоломе-дес-Пинарес после "ковидного" перерыва возобновился фестиваль "Луминариас". Его проводят в середине января, ко дню святого Антония, покровителя домашних животных.
Действо начинается после заката. Всадники должны подвести своих коней как можно ближе к кучам горящего хвороста. Считается, что окутывающий их дым очистит и животное, и человека на весь будущий год.
Организаторы утверждают, что травмы и среди всадников, и среди лошадей случаются чрезвычайно редко.