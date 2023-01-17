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Непал

Непал: прощание с погибшими в авиакатастрофе

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 Кнарик Хачатрян
Траурная церемония памяти погибших в авиакатастрофе в Непале
Траурная церемония памяти погибших в авиакатастрофе в Непале   -   Авторское право  Bikram Rai/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Более 150 человек собрались в Тулси Гхате, месте кремации на берегу реки Сети в Покхаре, чтобы почтить память Трибхувана Паудела, 37-летнего журналиста и редактора местной газеты. Собравшиеся возложили цветы на гроб, а брахман зажёг погребальный костёр. 

Паудел - один из 70 погибших в авиакатастрофе в минвушее воскресенье.  Двухмоторный самолет ATR 72-500 непальской авиакомпании Yeti Airlines, завершавший 27-минутный перелет из столицы Катманду в курортный город Покхара, расположенный в 200 км к западу, рухнул в ущелье при подлете к недавно открытому международному аэропорту в предгорьях Гималаев.

На борту находились 68 пассажиров, в том числе 15 иностранных граждан и 4 члена экипажа.

Покхара является воротами к трассе Аннапурны, популярной пешеходной тропе в Гималаях.

В Непале, где находятся 8 из 14 самых высоких гор мира, включая Эверест, не раз происходили авиакатастрофы. Воскресная стала самой смертоносной в стране с 1992 года, когда 167 человек погибли в результате крушения самолета Пакистанских международных авиалиний  при попытке приземлиться в Катманду.

Всего, сооласно базе данных Фонда безопасности полетов, с 1946 года в Непале произошло 42 авиакатастрофы со смертельным исходом.