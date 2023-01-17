Пожар на складе с литиевыми батареями

Сильный пожар начавшийся два дня назад в городе Гран-Куро под Руаном полностью взят под контроль. Более 150 пожарных боролись с огнем днем и ночью.

В понедельник, пламя охватило склад с литиевыми батареями, затем огонь перекинулся на соседний ангар, в котором хранились десятки тысяч шин.

Общая площадь возгорания составляет около 12 000 квадратных метров.

Местные власти утверждают, что населению ничего не угрожает.