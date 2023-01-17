Пожар на складе с литиевыми батареями

Пожар на складе с литиевыми батареямиКомментарии
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Сильный пожар начавшийся два дня назад в городе Гран-Куро под Руаном полностью взят под контроль. Более 150 пожарных боролись с огнем днем и ночью.
В понедельник, пламя охватило склад с литиевыми батареями, затем огонь перекинулся на соседний ангар, в котором хранились десятки тысяч шин.
Общая площадь возгорания составляет около 12 000 квадратных метров.
Местные власти утверждают, что населению ничего не угрожает.