Скончалась итальянская звезда экрана Джина Лоллобриджида

Актриса Джина Лоллобриджида скончалась в Италии в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica. Причины смерти не уточняются.

Лоллобриджида работала в кино с 1940х годов и прославилась в фильмах всемирно известных режиссёров 60-70-х годов. Её партнерами на экране были Хамфри Богарт и Энтони Куинн, Жерар Филипп и Тони Кертис. В 1959 году она снялась в главной роли у Жюля Дассена в картине "Закон", где её партерами стали Ив Монтан и Марчелло Мастроянни. В 1972 году Джина Лоллобриджида появилась в экранизации романа Владимира Набокова "Король, дама, валет" Ежи Сколимовского.

В общей сложности за полувековую карьеру актриса снялась более чем в 60 кино- и телефильмах. Когда предложения на роли пошли на спад, Лоллобриджида нашла себя в новом амплуа фотографа, ей в частности, удалось устроить интервью и фотосессию с Фиделем Кастро.

До последних лет она оставалась активной участницей итальянской политической жизни, пыталась избираться в Европарламент и итальянский сенат. Но для поколений кинозрителей она навсегда запомнится как искрометная царица Савская или прекрасная Марсель из британской комедии "Отель Парадиз". Хотя советские зрители засматривались на итальянскую красотку ещё в комедии 1952 года "Фанфан-Тюльпан", выходившую в прокат в СССР три раза.