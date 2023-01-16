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Италия

Скончалась итальянская звезда экрана Джина Лоллобриджида

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Лоллобриджида во время 44 Каннского кинофестиваля (май 1991 г.)
Лоллобриджида во время 44 Каннского кинофестиваля (май 1991 г.)   -   Авторское право  Jacques DEMARTHON / AFP

Актриса Джина Лоллобриджида скончалась в Италии в возрасте 95 лет. Об этом сообщает газета La Repubblica. Причины смерти не уточняются. 

Лоллобриджида работала в кино с 1940х годов и прославилась в фильмах всемирно известных режиссёров 60-70-х годов. Её партнерами на экране были Хамфри Богарт и Энтони Куинн, Жерар Филипп и Тони Кертис. В 1959 году она снялась в главной роли у Жюля Дассена в картине "Закон", где её партерами стали Ив Монтан и Марчелло Мастроянни. В 1972 году Джина Лоллобриджида появилась в экранизации романа Владимира Набокова "Король, дама, валет" Ежи Сколимовского.

В общей сложности за полувековую карьеру актриса снялась более чем в 60 кино- и телефильмах. Когда предложения на роли пошли на спад, Лоллобриджида нашла себя в новом амплуа фотографа, ей в частности, удалось устроить интервью и фотосессию с Фиделем Кастро.

До последних лет она оставалась активной участницей итальянской политической жизни, пыталась избираться в Европарламент и итальянский сенат. Но для поколений кинозрителей она навсегда запомнится как искрометная царица Савская или прекрасная Марсель из британской комедии "Отель Парадиз". Хотя советские зрители засматривались на итальянскую красотку ещё в комедии 1952 года "Фанфан-Тюльпан", выходившую в прокат в СССР три раза.