Умер Вахтанг Кикабидзе

В возрасте 84 лет скончался грузинский и советский актер и певец Вахтанг Кикабидзе. Сообщается, что в последнее время актер болел.

Всесоюзную любовь Кикабидзе получил, снявшись в двух фильмах Георгия Данелия, - "Не горюй!" и "Мимино".

Буба Кикабидзе увлекался музыкой ещё в школьные годы, играл в студенческом оркестре (на барабанах). В 1959 году стал артистом Тбилисской филармонии, в 1960-е и 1970-е годы сотрудничал с джазовыми ансамблями "Диэло" и "Орэра", играл на ударных, был солистом, исполняя песни на грузинском, русском, итальянском и английском языках.

Дебютировал в кинофильме "Встречи в горах" (1966). Снялся в картинах "Я следователь" (1972) режиссера Георгия Калатозишвили, "Мелодии Верийского квартала" (1973) Георгия Шенгелая, "Пропавшая экспедиция" (1975) Вениамина Дормана. Не раз исполнял ведущие роли в фильмах легендарного режиссера Георгия Данелия: "Не горюй!" (1969), "Совсем пропащий" (1973) и конечно же в классике советского кинематографа, комедии "Мимино" (1977).

Кикабидзе продолжал сниматься в 1980-е годы, в том числе в советском сериале "ТАСС уполномочен заявить" (1984), за что был награждён Премией КГБ СССР. В 2000 году вновь снялся у Данелии в картине "Фортуна". В 1990-е и 2000-е годы снимался в кино редко, сосредоточившись на концертной деятельности.

Вахтанг Кикабидзе — лауреат Государственной премии СССР за фильм "Мимино", Народный артист Грузии (1980) и лауреат многих других почётных наград. Занял принципиальную позицию в момент обострения российско-грузинских отношений из-за ситуации в Южной Осетии, отказавшись от ордена Дружбы, которым был награждён в год своего 70-летия.