Многотысячные протесты против Нетаньяху

В Израиле — масштабная манифестация с требованием отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху. По данным СМИ, на акцию собрались 80 тысяч человек; организаторы говорят о 100 тысячах.

Среди прочего участники протестов выступают против проекта реформы, которая, по мнению манифестантов, урежет полномочия верховного суда и нанесёт урон независимости судебной системы в целом. Представители оппозиции утверждают, что Нетаньяху использует реформу для того, чтобы избежать приговора — уже несколько лет премьер-министр остаётся под следствием по делу о коррупции.