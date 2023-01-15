Флориан Тайхтмайстер признаёт вину в хранении детской порнографии

Известному австрийскому актёру Флориану Тайхтмайстеру предъявлены обвинения в хранении детской порнографии. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Как сообщает прокуратура, в ходе обыска у него изъяли носители информации, на которых было около 60 тыс. файлов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Это дело обернулось скандалом в Австрии. Кинотеатры отменили показы исторического фильма «Корсаж» об императрице Елизавете, в котором Тайхтмайстер сыграл Франца Иосифа. Венский Бургтеатр объявил о прекращении сотрудничества с ним, а Австрийское радио исключило из своей программы все постановки с участием актёра на время разбирательства.

Судебные слушания ожидаются через несколько недель. По словам адвоката Тайхтмастера Михаэля Рами, актёр намерен признать вину:

«Флориан Тайхтмайстер признает свою вину в ходе уголовного процесса. Он дал признательные показания в ходе предварительного следствия. Он всегда сотрудничал с властями. В течение двух лет он проходил лечение и это позволило ему преодолеть психические проблемы, которые побудили его собирать указанные файлы. Поэтому он берет на себя полную ответственность за свои действия, но хотел бы подчеркнуть, что это чисто цифровое преступление, он не никому не причинил вреда».

Фильм «Корсаж», в котором Тайхтмайстер сыграл роль первого плана, номинирован на «Оскар» и вошёл в шортлист претендентов на премию «Особый взгляд». Создатели киноленты заявили, что шокированы произошедшим и надеются, что актёр ответит за свои деяния по справедливости.