"Кукла президента — саботаж"

Кукла президента Турции, повешенная за ноги у здания Стокгольмской мэрии, вызвала возмущение в Анкаре — на фоне и так непростых отношений двух стран, связанных с заявкой на вступлении в НАТО.

В шведском правительстве также осудили эту акцию.

Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции:

"Это саботаж заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Явная цель состоит в том, чтобы предотвратить это вступление. Я понимаю возмущение Турции по этому поводу. Мы были бы разгневаны точно также, если бы это произошло в другой стране против ведущего шведского политика".

Предполагается, что акцию устроили курдские движения; турецкие власти называют их сторонниками Рабочей партии Курдистана и на этом основании обвиняют Швецию в несоблюдении своих обещаний прекратить поддержку таких организаций.

Несколько дней назад в Стокгольме заявили, что выполнили условия, которые Турция поставила перед скандинавскими странами для того, чтобы одобрить их заявку на вступление в Альянс.