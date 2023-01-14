Сунак пообещал украинцам "Челленджеры"

Великобритания предоставит Украине танки "Challenger 2" и другие артиллерийские системы на фоне возобновления ракетных ударов по городам страны.

Об этом говорится в заявлении Даунинг-Стрит по итогам субботнего телефонного разговора Риши Сунака и Владимира Зеленского. По информации канала Sky News, речь может идти о 12 единицах техники.

Украинский лидер поблагодарил британского премьера за решения, "которые не только укрепят ВСУ на поле боя, но и послужат правильным сигналом для других партнёров".

Высказывание Зеленского могло быть обращено, в частности, властям ФРГ, которые до сих пор не одобрили трансфер танков "Leopard-2", которые размещены в Польше. В коммюнике Риши Сунака также "приветствуется" предложение Варшавы выделить Украине роту "Леопардов".

В российском посольстве в Лондоне заявили, что отправка тяжёлых танков Киеву приведёт к "ужесточению" боевых действий.