Германия открыла второй терминал для приема сжиженного природного газа

Второй терминал по приему сжиженного природного газа открылся в субботу в Германии рядом с городом Лубмин. В символической церемонии открытия принял участие канцлер страны Олаф Шольц.

В этом порту находятся приемные терминалы газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". Раньше отсюда на юг и запад Германии российский газ доставлялся по газопроводам Opal, Eugal и Nel.

Еще в начале года ФРГ была единственной крупной страной ЕС, не имевшей на своей территории инфраструктуры для приема СПГ, поскольку полностью полагалась на трубопроводные поставки из РФ.

Ожидается, что еще несколько плавучих терминалов появятся в Германии в ближайшие месяцы.

Россия прекратила поставки 31 августа прошлого года.

В начале января первый танкер с СПГ из США принял терминал в Вильгельмсхафене. Сообщается, что немецкие терминалы смогут снабжать топливом потребителей не только в Германии, но и в соседних странах, в частности в Дании, Польше и Чехии.