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мир

На выборах президента Чехии лидирует экс-премьер Андрей Бабиш

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 Михаил Саленков
Президентские выборы в Чехии проходили в течение двух дней, 13 и 14 января
Президентские выборы в Чехии проходили в течение двух дней, 13 и 14 января   -   Авторское право  Petr David Josek/AP

Бывший премьер министр Чехии Андрей Бабиш лидирует в первом туре выборов президента страны. По предварительным данным, он набирает 37,8% голосов избирателей.

На втором месте генерал армии в отставке Петр Павел с результатом 32,7% голосов.

Остальные шесть претендентов на пост главы государства набрали от 4% до 13% голосов. 

Бабиш и Павел выходят во второй тур выборов, который состоится через две недели, если по итогам подсчета 100% бюллетеней ни один из них не наберет более половины голосов избирателей.