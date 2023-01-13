"Тинтин в Америке" на аукционе в Париже

Этот рисунок, покоривший миллионы читателей нескольких поколений по всему миру, является оригинальной обложкой "Тинтина в Америке", одного из самых известных эпизодов саги о бельгийском герое комиксов. Работа художника Эрже в черно-белых тонах датируется 1942-ым годом. 10 февраля она будет выставлена на аукцион в Париже и может быть продана более чем за 3 млн евро.

Рисунок таит в себе некоторые секреты:

"Можно посмотреть вот сюда и представить себе, что индейцы, вероятно, изначально были нарисованы крупнее, а потом были стёрты. Взамен были нарисованы вигвамы, а индейцы были помещены на передний план. Возможно, это были опыты на проверку перспектив и размеров разных людей и разных предметов в одной композиции", - поясняет Винсиана де Тро, директор аукционного дома Artcurial.

Фанаты Титина очень надеются, что покупатель не будет хранить это рисунок годами в ящике стола. В 2021 году оригинальная обложка "Голубого лотоса", нарисованная в 1936 году, была продана за 3,2 млн евро.