Взрыв на газопроводе в Литве

Техническая авария стала причиной взрыва газопровода в центральной Литве. Из-за возникшего в пожара пришлось эвакуировать жителей близлежащего села. Языки пламени поднимались на высоту в 50 метров, их было видно за несколько километров.

По данным местных СМИ, пострадавших нет. На место происшествия сразу же прибыли пожарные, но они не смогли приступить к борьбе с огнём, пока газ, остававшийся в трубе, всё ещё продолжал гореть.

Компания-оператор Amber Grid немедленно перекрыла кран на трубопроводе, идущем параллельно другому (не поврежденному) и транспортирующему природный газ из Клайпеды (Литва) в Латвию.