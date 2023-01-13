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Латвия

Взрыв на газопроводе в Литве

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 Кнарик Хачатрян
Пожарные на месте взрыва газопровода в Литве
Пожарные на месте взрыва газопровода в Литве   -   Авторское право  screenshot

Техническая авария стала причиной взрыва газопровода в центральной Литве. Из-за возникшего в пожара пришлось эвакуировать жителей близлежащего села. Языки пламени поднимались на высоту в 50 метров, их было видно за несколько километров.

По данным местных СМИ, пострадавших нет. На место происшествия сразу же прибыли пожарные, но они не смогли приступить к борьбе с огнём, пока газ, остававшийся в трубе, всё ещё продолжал гореть.

Компания-оператор Amber Grid немедленно перекрыла кран на трубопроводе, идущем параллельно другому (не поврежденному) и транспортирующему природный газ из Клайпеды (Литва) в Латвию.