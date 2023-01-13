Протест в Лютцерате подавлен - полиция

Немецкая полиция заявила, что протест против разработки угольной шахты в Лютцерате почти подавлен.

В пятницу, на третий день силовой операции в заброшенной деревне на западе Германии, по меньшей мере два экоактивиста были арестованы. Они продолжали сопротивление до последнего. Однако, по данным полиции, в итоге всех протестующих удалось вытеснить.

Ранее в Лютцерате произошли столкновения манифестантов с силовиками. Как сообщила представитель полиции Корнелия Вебер, стражей порядка забросали бутылками с зажигательной смесью и камнями, что послужило причиной применения силы против активистов.

Лютцерат стал горячей точкой дебатов по поводу усилий Германии в борьбе с изменением климата. Экоктивисты считают, что продолжение разработки угольной шахты помешает стране достичь своих климатических целей и выполнить международные обязательства. В правительстве говорят, что проект важен для обеспечения энергетической безопасности.