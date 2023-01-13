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Чехия

Чехи выбирают президента

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 Вероника Доваль
Восьмь кандидатов на пост главы государства
Восьмь кандидатов на пост главы государства   -   Авторское право  Petr David Josek/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В Чехии в пятницу начались президентские выборы, которые пройдут в два дня. Гражданам страны предстоит определить, кто из восьми кандидатов сменит на посту главы государства Милоша Земана.

Среди основных претендентов - бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш, недавно оправданный по делу о мошенничестве и предлагающий провести в Праге "саммит мира" по Украине.

Конкуренцию ему составят генерал армии и экс-председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и бывший ректор Университета Менделя в Брно Дануше Нерудова. Согласно последним социологическим исследованиям, каждый из них опирается на поддержку 26-27% избирателей.

Все кандидаты обещают укреплять международные позиции Чехии, ее экономический, научно-технический и оборонный потенциал, содействовать развитию и расширению социальных программ. Они подчеркивают важность членства в Евросоюзе и НАТО, осуждают вторжение России в Украину и выступают за оказание всесторонней помощи Киеву.