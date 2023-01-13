Английская деревня все ближе к краю пропасти

Эта деревня стоит на краю пропасти. И с каждым днем она приближается.

Никола Бейлисс, жительница деревни Хейсборо: "Мы были посреди дороги, когда я впервые приехала сюда, а теперь мы на краю обрыва".

Береговая эрозия постепенно поглощает семейные дома вдоль этой улицы. Бессонные ночи стали обычными.

Никола Бейлисс: "Дом трясется по ночам, иногда вы можете почувствовать, как падает скала, и это похоже на землетрясение. Дом трясется, и вот еще один кусок скалы, и он рядом с вами. Вы волнуетесь, но не смеете выйти сюда ночью, потому что нет уличных фонарей. Просто держитесь до утра в надежде узнать, что все в порядке".

Средневековая деревня на восточном побережье Англии погружается в Северное море. По мере потепления и увлажнения климата зимой, глинистая почва здесь становится менее стабильной.

Люк Ханрахан, Euronews: "Прошло всего несколько лет с тех пор, как я в последний раз посещал этот участок побережья. И очень трудно поверить, что он так быстро он исчезает в море. Темпы изменений, по словам жителей деревни, с которыми я разговаривал, ускоряются. Но многие считают, что местные и национальные власти могли бы сделать больше для безопасности их домов".

Защитные сооружения, построенные сельским советом, пришли в негодность, так как на подорожавший уход за ними не было денег. Местные власти выкупили самые опасные дома и помогли некоторым жителям переехать вглубь страны. Но более тысячи человек, оставшихся в Хейсборо, задаются вопросом, продолжит ли эрозия ускоряться?

Лиззи Кейн, жительница деревни Хейсборо: "Когда идут сильные дожди, происходят обвалы со скалы".

Euronews: "Можно ли было сделать больше для защиты деревни?"

"Да, и давно. Сейчас уже немного поздно. Когда мы переехали сюда 25 лет назад, они говорили, что никогда не дадут исчезнуть маяку, церкви, что если Хейсборо исчезнет, это станет угрозой для Роксхэма, а затем и Норвича. Но, похоже, они ничего не делают, и я не знаю, сделают ли когда-нибудь".

Всего за 20 лет с этого участка побережья исчезло 34 дома. И в течение следующих двух десятилетий, по мере изменения климата, если ничего не предпринимать, исчезнут еще десятки.