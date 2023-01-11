Польша и Литва поставят Украине танки и зенитные комплексы

Литва и Польша продолжат оказывать оборонную помощь Украине. Об этом заверили президенты двух стран, которые встретились во Львове со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Перейдя от слов к делу, Анджей Дуда объявил, что Польша передаст Украине роту танков "Леопард" немецкого производства - всего 14 единиц. Во вторник глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба просил у Германии "Леопарды" во время визита в Харьков его немецкой коллеги Анналены Бербок.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа сообщил о поставке Украине систем противовоздушной обороны и зенитных установок с комплектами необходимых боеприпасов.

Между тем Турция опровергла появившиеся в СМИ сообщения о том, что она намерена передать Украине артиллерийские боеприпасы DPICM кассетного типа.

Владимир Зеленский поблагодарил коллег за визит и поддержку, а его советник Михаил Подоляк в интервью агентству AFP сказал, что Украина может выиграть войну уже в этом году, если Запад поставит ей более мощную военную технику, в том числе тяжёлые танки и ракеты большой дальности. Подоляк заверил, что ракеты будут использованы лишь для ослабления российских тылов, но не для нападения на территорию РФ.

Во Львове президент Зеленский провёл также координационное совещание, на котором предупредил глав регионов, граничащих с Беларусью, чтобы они постоянно находились в состоянии повышенной боевой готовности. Хотя Минск до сих пор сопротивлялся давлению Москвы и не вступал в войну, совместные военные учения российской и белорусской армий являются источником беспокойства для Киева.