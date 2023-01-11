Апелляция иранского тюремщика

В Стокгольме начинается апелляционный процесс по делу бывшего тюремщика из Ирана Хамида Нури. Прошлым летом его приговорили к пожизненному сроку за причастность к казням без суда, происходившим в период ирано-иракской войны. Их жертвами стали около пяти тысяч человек.

Иранские политэмигранты в своё время заманили Нури в Швецию: законы этой страны позволяют судить за преступления против человечности, где бы они не совершались.

"Этот судебный процесс ещё раз привлечёт внимание к тому, что произошло в Иране в 1988 году, и покажет жестокость этого режима. Я думаю, что сегодня, после четырёх месяцев протестов и революции в Иране, люди гораздо лучше осознают жестокость режима, и процесс привлечёт к этому ещё больше внимания", — говорит один из манифестантов.

Нури и его адвокаты настаивают на его невиновности: они утверждают, что иранца приняли за кого-то другого. Иранские власти называют суд над Нури незаконным.

К процессу привлечено большое внимание и потому, что нынешний президент Ирана Ибрахим Раиси, по некоторым данным, мог входить в число чиновников, выносивших бессудные приговоры в то время, о котором идёт речь.