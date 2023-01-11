"Союз МС-22" вернется на Землю без экипажа из-за неисправности

В "Роскосмосе" подтвердили, что космический корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором вернётся на Землю с Международной космической станции без экипажа.

Для возвращения космонавтов к МКС будет запущен корабль "Союз МС-23".

"С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации, сделан вывод, что корабль МС-22 должен спускаться в беспилотном варианте", - сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

Разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования корабля "Союз МС-22" произошла 15 декабря после попадания в модуль метеороида.

Командировка космонавтов "Роскосмоса" Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта NASA Франциско Рубио продлевается до 20 февраля.

Изначально запуск МС-23 планировался на 16 марта с членами 69-й экспедиции, космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом и астронавтом NASA Лорел О’Хара, однако корабль отправится за предыдущим экипажем в беспилотном режиме.