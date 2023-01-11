Литва запускает информационную кампанию по подготовке жителей к чрезвычайным ситуациям

Концертные залы и танцевальные студии Школы искусств им. М. К. Чюрлёниса сейчас полны студентов. Однако в случае стихийного бедствия или техногенной катастрофы эти залы станут убежищами.

Дайниус Нумгаудиус, директор Школы искусств имени М. К. ЧЮРЛЁНИСА:

"В качестве здания коллективной безопасности мы можем временно принять около 2000 человек. Если говорить о помещении для серьезной защиты населения или убежище, то мы можем разместить здесь порядка 180-200 человек".

Подготовка укрытий – только часть мероприятий, касающихся вопроса гражданской защиты и безопасности. По данным МВД Литвы, готовность жителей к чрезвычайным ситуациям недостаточна: лишь 50% опрошенных литовцев говорят, что знают, как вести себя в случае ЧС.

Эгле Вилейкене, советник МВД Литвы: "Половина жителей Литвы в курсе того, как действовать в случае чрезвычайной ситуации. Но если копнуть глубже, то только 9% граждан точно понимают, как необходимо поступать, а 41% думают, что знают. как себя вести".

Опрос, проведенный по заказу МВД, показывает, что только 18% населения имеет тревожный чемоданчик, а 15% обсудили с родственниками план действий в случае стихийного бедствия.По словам министра внутренних дел, в последние десятилетия вопросам гражданской безопасности не уделялось должного внимания, в то время как проблемы, связанные с безопасностью, нарастают.

Агне Билотайте, глава МВД Литвы: "Пандемия коронавируса, нелегальная миграция, война России против Украины, соседство с Беларусью, что дает некую непредсказуемость, и Островецкая АЭС, расположенная недалеко от Вильнюса, вот вызовы, с которыми нам приходится сталкиваться один за другим".

Министерство модернизировало главную информационную страницу и системы оповещения, а также дополнительно обозначило на карте убежища. Особое внимание будет уделено потенциальным угрозам, исходящим от Островецкой АЭС. На подготовку к возможной аварии правительство (в ближайшие пять лет) намерено выделить 91 миллион евро.