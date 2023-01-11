Глава Французской федерации футбола отстранён от должности

Исполнительный комитет Французской федерации футбола отстранил Ноэля ле Грэта от исполнения обязанностей президента организации. Поводом стал неуважительный комментарий в адрес футболиста и тренера Зинедина Зидана в минувшее воскресенье. Но и до того Ле Грэт находился под огнём критики за свои предположительно сексистские высказывания. Он будет отстранен от должности как минимум до окончания аудиторской проверки, которую проведет министерство спорта. На этот срок исполнять обязанности главы федерации будет вице-президент Филипп Диало.