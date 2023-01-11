Критически важную инфраструктуру ЕС и НАТО будут защищать вместе

НАТО и ЕС создали совместную целевую группу, которая будет решать задачи по усилению защиты критически важной инфраструктуры в связи с угрозами со стороны России и Китая. Об этом в Брюсселе сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии: "Мы стали свидетелями диверсии на "Северном потоке", которая показала, что мы должны быть готовы противостоять этому новому типу угроз. Поэтому сегодня мы запускаем рабочую группу ЕС-НАТО для обеспечения устойчивости критически важной инфраструктуры".

В конце сентября прошлого года на трех нитках газопровода "Северный поток" в Балтийском море были обнаружены повреждения и утечки газа. Под подозрение попала Россия, которая отрицает причастность к саботажу. После этого инцидента военно-морские силы НАТО усилили патрулирование в регионе.

Йенс Столтенберг, генсек НАТО: "Наше сотрудничество, партнерство между Европейским союзом и НАТО — сейчас важнее, чем когда-либо, потому что жестокое вторжение России в Украину коренным образом изменило ситуацию с нашей безопасностью".

По словам Столтенберга и фон дер Ляйен, эксперты ЕС и НАТО будут выявлять главные угрозы для критической инфраструктуры и уязвимые места. В центре внимания, помимо энергетики, будут транспорт, цифровая сфера и космос.