Германия прощается с телефонными будками

С улиц немецких городов скоро исчезнут все телефонные будки. Пока так называемых желтых "телефонных киосков" насчитывается около 12 тысяч. Однако в последнее время ими больше почти никто не пользуется. Это связано с растущим распространением мобильных телефонов, хотя они еще не везде в Германии работают без нареканий - в малонаселенных районах телекоммуникационным компаниям зачастую не выгодно устанавливать вышки сотовой связи.