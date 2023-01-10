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Германия

Германия прощается с телефонными будками

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 Вероника Доваль
Немецкая телефонная будка
Немецкая телефонная будка   -   Авторское право  AP video

С улиц немецких городов скоро исчезнут все телефонные будки. Пока так называемых желтых "телефонных киосков" насчитывается около 12 тысяч. Однако в последнее время ими больше почти никто не пользуется. Это связано с растущим распространением мобильных телефонов, хотя они еще не везде в Германии работают без нареканий - в малонаселенных районах телекоммуникационным компаниям зачастую не выгодно устанавливать вышки сотовой связи.