Сомнительная "операция возмездия"

Киев опроверг информацию министерства обороны России о нанесении тяжелых потерь украинской армии в Краматорске в результате так называемой "операции возмездия" за удар по Макеевке. Местные жители также не верят утверждениям Москвы о том, что при обстреле пунктов временной дислокации подразделений ВСУ были уничтожены сотни военнослужащих.

"Я живу здесь уже девять месяцев и здесь военных не было никогда", - говорит этот мужчина.

Владимир Зеленский в воскресенье заявил, что Россия не соблюдала объявленное на Рождество одностороннее перемирие, и что весь мир увидел, что она лжет.

По словам украинского президента, ситуация на передовой за первую неделю нового года существенно не изменилась.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Ситуация на передовой за первую неделю года не претерпела существенных изменений. Продолжаются тяжелые бои на Луганщине и Донетчине. Каждая горячая точка на этих направлениях хорошо известна. Бахмут держится, несмотря ни на что, и хотя большая часть города разрушена российскими ударами, наши воины отражают там постоянные попытки российских наступлений. Соледар держится, хотя там еще больше разрушений и очень тяжело".

Тем временем для жителей Курской области России провели тренинги в лагере ЧВК "Вагнер". По словам местного губернатора Романа Старовойта, который вместе с другими чиновниками также прошел подготовку, из этих людей может быть сформирован мобилизационный резерв и создана территориальная оборона.