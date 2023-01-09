Военные восстанавливают порядок в Бразилиа

Более 400 сторонников бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару были арестованы в ходе разгона акций протеста в столице страны, сопровождавшихся погромами и штурмом зданий органов федеральной власти.

Действующий глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, который прибыл в свою разгромленную рабочую резиденцию, назвал нападение варварством и пообещал, что все причастные к нему будут найдены и наказаны, а также раскритиковал полицию округа за бездействие.

Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии:"Они вторглись сюда и многое сломали. И, к сожалению, Военная полиция Федерального округа, не смогла этого предотвратить. Я бы сказал, что это некомпетентность или недобросовестность людей, которые должны заботиться об общественной безопасности Федерального округа. Это не первый случай. Вы увидите на кадрах съемок, что они покидают свои посты и сами идут к ним на Площади Трех властей".

Вернуть контроль над ситуацией удалось только после вмешательства федеральных сил безопасности. Губернатор столичного Федерального округа Ибанейс Роша был отстранен от руководства регионом. Сторонники Болсонару говорят, что участвовали в "мирной демонстрации", чтобы потребовать новых выборов, поскольку не верят, что избрание Лулы было демократическим.

"Мы безоружны, это делают люди из Рабочей партии", - говорит эта женщина.

Сам Болсонару, находящийся в США, осудил беспорядки, отметив, что "мирные демонстрации в рамках закона являются частью демократии, а вандализм и вторжения в общественные здания, выходят за рамки правил".

С осуждением событий в Бразилии выступили лидеры всего мира, в том числе глава Евросовета Шарль Мишель, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент США Джо Байден и другие.

По предварительным оценкам, в воскресных беспорядках участвовали около 5 тысяч человек.

Сторонники Болсонару вступили в столкновения с полицией и прорвались в здания парламента, президентского дворца и Федерального верховного суда.

Погромы в Бразилиа напомнили штурм Капитолия в США два года назад сторонниками Дональда Трампа, союзника Болсонару.