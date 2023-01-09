В Бразилии задержаны 1200 участников беспорядков

Власти Бразилии призывают население страны избегать участия в акциях протеста. В столице сохраняется напряженная обстановка, ведутся работы по уборке территории после беспорядков, вспыхнувших накануне.С осуждением действий агрессивно настроенных демонстрантов выступили сторонники экс-президента Жаира Болсонару.

Власти вернули под свой контроль правительственные здания, которые были атакованы протестующими в столице Бразилии и выпроваживают демонстрантов из города.

Многие из протестующих находятся перед штаб-квартирой вооруженных сил с октября прошлого года. Они протестуют против итогов президентских выборов, требуя военного вмешательства и отставки президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Сейчас идет расследование, задержаны около 1200 человек. Также следственные органы выясняют, кто обеспечил транспортом приехавших из других частей страны.

Выясняется, почему полицейские не приняли мер по недопуску демонстрантов к правительственным зданиям, включая президентский дворец, где сегодня работает президент Луис Инасио Лула да Силва, который таким образом дает понять, что ситуация в стране снова под контролем.